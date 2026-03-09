春に注意すべき犬の病気

春は寒さが和らぎ、暖かい日差しが差し込み、犬にとっても穏やかに過ごしやすい季節です。

そして、体調不良のリスクが高まったり、病気になりやすかったりする季節でもあります。飼い主の気づかないところで症状が悪化してしまうケースもあります。

春を迎える前に、春に注意すべき犬の病気を知って、予防医療に努めましょう。

1.花粉症

春に注意すべき犬の病気には花粉症があります。スギやヒノキの花粉によって、犬にアレルギー症状が引き起こされます。

人間の花粉症では、くしゃみ・鼻水・目の充血などがよく見られますが、犬の花粉症で多く見られる症状は、皮膚の痒みです。

いつもより皮膚を痒がっているな…と感じられるときは、愛犬の皮膚の状態をよく見て確認してみてください。

赤み・湿疹・フケ・脱毛・傷・出血が見られるときは、すぐに動物病院で診てもらいましょう。

痒みから犬が皮膚を執拗に掻いてしまうことがあります。傷や出血の原因になりますし、傷口から細菌が侵入すると感染症の原因にもなります。

皮膚病は悪化しやすく、再発しやすいです。花粉症の時期は、花粉によるアレルギー症状と皮膚の健康状態に注意しましょう。

2.ノミ・マダニの寄生と感染症

春に注意すべき犬の病気には、ノミ・マダニの寄生と感染症があります。

春になると気温が高くなり、ノミやマダニの繁殖力が高まります。お散歩しているとき、ドッグランで遊んでいるとき、他の犬と接触したとき、寄生されてしまうことがあります。

マダニは芝生や草むらに潜んでおり、犬の体に寄生すると、激しい痒みを伴います。ノミが犬の体に寄生すると、犬の体や自宅の室内で繁殖します。

ノミやマダニの寄生は貧血や皮膚炎の原因になるだけでなく、感染症を引き起こすことがあります。

ノミ・マダニの寄生は予防することができます。かかりつけの動物病院で相談し、予防薬を処方してもらいましょう。基本的には春だけでなく、通年での予防が大切です。

3.フィラリア症

春に注意すべき犬の病気にはフィラリア症があります。

フィラリアは蚊によって媒介される寄生虫です。フィラリアを保有している蚊に刺されることで寄生します。

犬の肺や心臓に寄生し、咳が出たり、疲れやすくなったり、呼吸困難に陥るなどの症状をもたらすことがあります。

初期症状では気づかれにくく、悪化してから発見されることもあり、命にも関わる恐ろしい病気です。

地域によって異なる場合がありますが、4月～12月頃まで予防する必要があります。予防薬の種類は豊富にあるため、愛犬に適したものを選ぶことができます。かかりつけの獣医師に相談しましょう。

危険な症状や悪化させないための対策

激しい痒みの症状が見られるときは早急に動物病院に行くべきです。悪化すると脱毛の原因になります。皮膚が爛れたり、毛が生えなくなってしまったりすることがあります。

1日に何度も嘔吐または下痢の症状があるときは、食欲や元気があるからと自宅で様子見をするのではなく、早急に動物病院に行くべきです。

悪化させないための対策として、お散歩後のケアを徹底しましょう。庭先や玄関先でブラッシングをするだけでも花粉や汚れを落とすことができます。

まとめ

春に注意すべき犬の病気を3つ解説しました。

花粉症 ノミ・マダニの寄生と感染症 フィラリア症

春は気温の変化から犬の体にも負担がかかりやすい季節です。免疫力や抵抗力が弱まっているときは、小さな症状もあっという間に重症化してしまうことがあります。

愛犬の日々の様子と健康状態をこまめにチェックし、いつもと違うかも…と感じられたときは、早めの対応をするようにしましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)