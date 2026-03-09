「相鉄線内専用車」13000系が公開

相模鉄道は2026年3月9日、新型13000系電車をかしわ台車両センター（神奈川県海老名市）で報道公開しました。3月30日から営業運転を開始する予定です。

【画像】これが新型「13000系」の車内です

この13000系は、他社線に直通しない相鉄線内専用車となります。老朽化が進む8000系と9000系の代替や、相鉄線内のワンマン運転などを念頭に開発されました。

今後、直角カルダン駆動や車輪の外側にディスクブレーキをつけた「相鉄らしさ」が残る8000系や9000系は順次置き換えられる予定です。8000系や9000系にはボックスシートがありますが、13000系は全てロングシート。いずれボックスシートも見納めになります。

13000系は総合車両製作所（J-TREC）のステンレス車両ブランド「sustina」を採用し、車体は相鉄が2014年から推進している「デザインブランドアッププロジェクト」に基づく濃紺色「ヨコハマネイビーブルー」に塗装されています。

相鉄・JR直通線用の12000系と床下機器や客室設備が共通化されており、設計費やメンテナンスコストの削減が図られています。車両情報管理システムも、12000系やJR東日本のE233系電車などが搭載する「TIMS（ティムス）」です。

一方で前面デザインが変更されたほか、沿線の生産年齢人口の推計を踏まえ、相鉄線内専用車両としては、久しぶりに10両編成でなく8両編成となります。12000系をそのまま8両化した場合、ホームドアの位置が合わないという課題が生じることも、13000系が開発された要因となっています。

前頭部は鋼製ブロックとなっており、ボルトやネジを目立たせない、水を切り拓いて進む海の生き物のような造形が特徴。生成AIによってデザインの完成度を高めたそうです。前照灯は「未来を見つめる目」をモチーフに、一粒の大きさが小さい灯具を選定したといいます。

先頭車は12000系と比べ、旅客定員が7人（座席定員6人、立席定員1人）増えています。これは8両編成のホームドア開口幅を踏まえて、先頭車の扉配置を4940mmで統一したことによるものです。編成は4M4T（Tc2-M4-M3-T2-T1-M2-M1-Tc1）で、12000系からモーター車2両を除いた形。将来の10両化にも対応可能な設計となっています。

8000系は2033年度末までに全車置き換えへ

12000系で採用された車内の鏡や色調が変わる照明は、引き続き採用されています。変更点としては、空気清浄機（パナソニック製ナノイーX）や車内防犯カメラの性能が、12000系より向上しているそうです。



報道関係者向けの試乗会で表示された「そうにゃん」（乗りものニュース編集部撮影）



ワンマン化を見越した設備として、先頭車の乗務員室に車内ITVモニタや指令所と客室間の通話機能、客室内に非常はしごを備えています。

13000系は今年度に8両の1編成が導入予定で、最終的に何両を製造するのかは現時点では未定とのこと。置き換え対象となる8000系は、鶴ヶ峰駅付近連続立体交差化により、地下化される区間に対応できないため、「連続立体交差化の事業完了（2033年度）までに全車を置き換える」（運輸車両部 車両課）といいます。

9000系に関してはリニューアル工事の施工時に、車両間の貫通路に扉を設置したり、天井材を交換したことにより、鶴ヶ峰駅付近の地下区間に対応しているそうですが、8000系と9000系どちらを先に置き換えるかは明確に決まっていないとのこと。

なお、13000系は2027年に横浜市で開催予定の「国際園芸博覧会」で、先頭車両1両が展示される予定となっています。この車両は「国際園芸博覧会での展示を目的に製造される車両」（広報担当）で、3月30日に営業運転を開始する車両（13101編成）とは別に製造されています。国際園芸博覧会終了後の処遇は決まっておらず、別の場所に展示するのか、それとも別の編成に組み込んで営業運転に投入するのかは未定としています。

※一部修正しました（3/9 20:45）