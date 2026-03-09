全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・箱根湯本のカフェバー『芸者カフェバー はな』です。

第1・3土曜だけ！ 箱根湯本でお座敷体験

いいとこみっけ！芸者文化が今も息づく箱根。その湯本見番にオープンしたこちら、カウンターにはお姐さんたちが立つ。さらに毎月第1・3土曜日開催の「ふらっと芸者」、ここでお座敷体験ができちゃうのだ。

『芸者カフェバー はな』

「こんぴら船ふね追手に帆かけてシュラシュシュシュ〜」なんて一緒にお座敷遊びしたり、踊りを見たり、記念撮影もできちゃう。料金はワンドリンク付きで3000円だ。40分を満喫。楽し過ぎる〜。

箱根湯本『芸者カフェバー はな』

［店名］『芸者カフェバー はな』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町湯本694

［電話］0460-85-8639

［営業時間］18時〜24時

［休日］日・月

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

