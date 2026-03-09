豪州に勝っても“敗退”の可能性 複雑怪奇な状況に立たされた韓国を母国紙は猛批判「日本は越えられない壁となった」【WBC】
オーストラリアとの大一番を前に落胆ムードが漂う韓国(C)Getty Images
いよいよ8強進出チームも出始めているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。その中で日韓戦に敗れた韓国は、負ければ即敗退。そして勝っても条件を満たせなければ敗退という文字通りの土俵際に立たされた状況で、オーストラリアとの1次ラウンド最終戦に臨む。
【動画】「野球の本質が詰まっている」勝利を決めた台湾ナインが涙するシーンをチェック
3大会連続で1次ラウンド敗退の憂き目に遭ってきた韓国。アジア球界、ひいては世界に存在を誇示するべく今大会は計6人のメジャーリーガーを含めた精鋭たちが集結。大会前に主力級として期待されたキム・ハソンやトミー・エドマンらの離脱こそあったが、それでも上位進出が見込めるだけの編成には成功していた。
実際、スタートダッシュは悪くなかった地力に勝るチェコに対して11-4で圧勝。これ以上にない形で幕開けを迎えたが、7日に行われた日本戦で6-8と惜敗。先を見据えたエース級投手を温存しての戦いが裏目に出ると、翌8日の台湾戦では延長戦の末に4-5と敗北。一気に崖っぷちへと追い込まれた。
9日19時にプレーボールするオーストラリア戦は、複雑怪奇な状況での勝負となる。韓国が勝った場合には、台湾を含めた3チームが通算2勝2敗で並ぶため、当該3チーム間の直接対決の成績が重視されるのだが、これが1勝1敗とイーブン。そのため、当該3チーム間の失点率（失点÷守備アウト数）で優劣をつけることになる。
8日時点での失点率は、オーストラリアが0.00、台湾が0.13、そして韓国が0.17となっている。つまり韓国としては5点差以上をつけて勝利し、かつ2失点以内に抑える必要がある。仮に1-0で後攻のオーストラリアが攻め手となる9回裏を迎えた場合には、そのまま勝っても8強入りは消滅するため、どのような展開になるかは読めない。
確実に不利な立場にある韓国。この苦境に対して国内では“逆風”が強まっている。日刊紙『スポーツソウル』は「日本とのギャップが『越えられない壁』となってからもう長くなる。そして、今では台湾も越えにくくなっている」と指摘。「我々は台湾野球が一段階下にいると軽んじてきた。しかし、今回の東京ドームでの惨劇は、その傲慢さがどれほど危険だったかを如実に示している」と苦言を呈した。
「もっと事態を深刻に受け止めるべきだ。単純に『運が悪かった』や『日程が過密だった』と自己正当化を図るだけでは、発展を阻む毒となる。なぜアジア野球の覇権が日本と台湾に完全に移りつつあるのか、韓国野球はどこから道を誤ったのか。それを冷静に見極めなければならない」
はたして、韓国は窮地を乗り越え、生き残れるのか。今夜のオーストラリア戦は文字通りの正念場となる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]