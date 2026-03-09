【ひらがなクイズ】ひらめくと快感！ 共通する2文字を当てよう！ ヒントは「生活に密着したもの」
空欄に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、4つの言葉全てが私たちの生活に密着した身近なもの。誰でも一度は口にしたことがあると思われる単語ばかりです。頭の中でリズム良く文字を埋めて、ピッタリはまる組み合わせを探してみてください。
□□ぐ
ま□□り
□□しま
□□き
ヒント： 神奈川県に浮かぶ小島といえば？
答えを見る
▼解説
それぞれの言葉に「えの」を入れると、次のようになります。
えのぐ（絵の具）
まえのり（前乗り）
えのしま（江の島）
えのき（えのき）
「えのぐ（絵の具）」や「えのき」はすぐに見つかったかもしれませんね。「まえのり（前乗り）」は仕事や旅行で前日に現地入りすることを指す言葉です。そして、神奈川県の観光名所「えのしま（江の島）」もバッチリ当てはまります。
空欄が先頭だったり、言葉の真ん中だったりと位置が変わるのが、このクイズの面白いポイント。柔軟な思考力が養われますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
