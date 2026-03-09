さくら＆ケロちゃん＆知世＆小狼が4人で京都旅行へ　JR東海「推し旅」コラボで聞くオリジナルドラマ【3／18〜5／17】

JR東海は、「推し旅」と「カードキャプターさくら クリアカード編」のコラボレーションキャンペーン「さくらと春の京都旅行」を2026年3月18日〜5月17日までの期間に開催する。

【画像】春の旅行を楽しむ4人のグッズ、ノベルティ

期間中、走行中の東海道新幹線車内から特設サイトにアクセスすると、キャンペーンのために撮り下ろしたオリジナルボイスドラマを楽しめる。

4人で京都に行くことになったさくらちゃん、ケロちゃん、知世ちゃん、小狼くんがどんなお話をするのだろう？

彼らのお話を聞いた人には、「オリジナルスマホ壁紙」（全4種）もプレゼント。1日に1枚、ランダム（重複なし）でもらえる。

また、ボイスドラマを聞いて発行される乗車証明書を京都駅八条口からすぐのアニメイトアバンティ京都で提示すると、「友枝町→京都」のきっぷ風カードと、桜の枝を携えたちびキャラが描かれた乗車券袋のセットもプレゼント。

さらに、キャンペーン期間中ならいつでもオリジナルボイスドラマが再生できるQRコードも同封される。

京都巡りもオリジナルボイスドラマと共に

京都市内全4か所を巡るデジタルスタンプラリーも実施される。

各スポットでオリジナルボイスドラマも待っているので、こちらもお楽しみに。

スタンプスポットは、佛光寺、立誠ガーデンヒューリック京都、知恩院、平安神宮の4か所。

コンプリートしてアニメイトアバンティ京都へ行くと、特典として「ホログラムダイカットステッカー」がもらえる。

アニメイトアバンティ京都では、コラボレーションイラストを使用したグッズ各種も販売されるので、特典をもらったらお買い物も楽しもう。

グッズはコラボビジュアル「描き下ろし みんなで旅行ver.」や「ちびキャラ みんなで旅行ver.」を使用した缶バッジやアクスタ、アクキーなどのほか、クリアカード編のモチーフをデザインしたものも。

キャンペーン期間中にアニメイトアバンティ京都でイベント関連グッズを2000円購入ごとに「グッズ購入特典ブロマイド」（全8種ランダム）1枚がもらえる。

さくらちゃんとみんなの春の京都旅行。あなたも一緒に、旅してみては？