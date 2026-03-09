【RIZIN】朝倉未来の「秋元強真vs.ミックス」試合予想に驚きの声「分析が全部当たってるし的確」
7日に行われた『RIZIN.52』のメインイベントで、秋元強真とパッチー・ミックスが対戦し、秋元が2ラウンド37秒でTKO勝利した。試合の2日前に公開された朝倉未来による分析動画が「全部当たっている」と話題になっている。
【動画】改めて見返したい！朝倉未来の「秋元強真vs.ミックス」予想
元ベラトール王者で直前までUFCに参戦していた正真正銘の世界的ファイターのミックスだったが、RIZINで4連勝中の秋元は得意の打撃でプレッシャーをかけ続けて、ミックスが倒れたところにサッカーボールキックをヒット。追い詰めながら1ラウンドで仕留めきれなかったが、2ラウンド開始早々にもダウンを奪って追撃したところをレフェリーが止め、秋元が10代最後の日に圧巻の勝利を飾った。
秋元が「格闘技を始めるきっかけであり、あこがれの人。同じジムだけど気軽に話せない」とリスペクトしている朝倉は、この試合の予想動画で練習仲間でもある秋元について「化け物」「毎日毎日強くなっている」と最大級の評価を送っていた。
試合展開については「（秋元が）勝つんじゃないかな。（昨年大みそかの）新居すぐる戦みたいに、ミックスも簡単にテイクダウンに入れない」と分析。「ミックスって打撃が下手じゃないですか。タックルやグラップリングはめちゃめちゃ強いと思うけど、（秋元が）さばいちゃうんじゃないかと思います」と語った。
さらに、ミックスは「（秋元の）打撃に反応できるのかな。最近のUFCの2戦を見てると打撃の反応が悪いから、スパーンってもらっちゃうんじゃないかな」「パンチの速さに対応できないと思うので、ミックスが下がる展開になると思います」と直近の試合を見たうえで“秋元有利”と予想した。
秋元のパンチはミックスの過去の対戦相手よりも「うまさやスピードに関しては一番上じゃないかな」と高く評価していたが、実際の試合でも秋元は鋭いパンチでミックスからダウンを奪い、フィニッシュのサッカーボールキックにつないでいた。
もともと試合分析力には定評のあった朝倉だが、今回も見事に的中させており、動画のコメントには「試合後に見返したけど、当たりすぎてビックリや」「マジで未来の分析力エグいて」「分析が全部当たってるし的確やな」と驚きの声が寄せられている。
