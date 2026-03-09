フリーアナウンサー神田愛花（45）が9日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演し、芸能界の大スター夫妻の素顔に迫った。

番組には、「WEST.」の濱田崇裕（37）神山智洋（32）がゲスト出演。濱田は同局系ドラマ「風間公親−教場0−」で共演している木村拓哉の自宅に、「Snow Man」向井康二と招かれたエピソードを披露した。

3人ともゴルフが趣味。木村からゴルフウエアをもらった後、すぐに帰る予定だったというが、「やっぱりそんなわけにはいかないじゃないですか？せっかく来たのに、すぐ帰るわけにはいかず、結構夜遅くまでいてしまいましたね」と、長居したことを明かした。

神田は「どんな部屋でした？」と興味津々。濱田は「男の趣味が詰まった部屋だった」と説明した。

「ハライチ」岩井勇気からは「お茶とか出してくれる？」の質問が。濱田が「そうですね。あの奥様が…はい」と返答。妻のタレント工藤静香が、お茶を用意してくれたという。

濱田をうらやむ空気が充満したところに、神田がド直球すぎる質問をつぶけた。「本当に…本当に夫婦でした？」。唐突すぎる質問に、スタジオは爆笑に包まれた。

木村は00年に工藤と結婚。世紀のビッグカップルと騒がれた。一方で、メディアでの夫婦共演もなく、神田の中では2人の夫婦としてのたたずまいが想像できないようだった。「本物、見たことないから、いまだに信じられないのよ」と、目を見開きながら訴えた。

濱田が「ワンちゃんの散歩をされてたり…。めっちゃ理想ですね」と話すと、神田は「本当にご夫婦なんだ。凄〜い！」と興奮冷めやらぬ様子だった。