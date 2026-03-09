中東情勢の悪化で、原油の高騰が懸念される中、国会では、高市首相が原油高対策を急ぐ考えを示しました。

来年度予算の審議の中で、中道改革連合の後藤議員はガソリン高騰への対応を急ぐべきだと高市首相に迫りました。

中道改革連合・後藤祐一議員

「ガソリンは暫定税率すでに廃止されてますが、このままいくと200円突破するという話にもなりかねないわけですから」

高市首相

「多くの方々にとっても必要なガソリンの値段が、もう許容範囲を超えるようなレベルにならないような対策を、現在使える基金も含めて対応を考えているということでございます」

高市首相は原油高対策について「イランとの間ではしっかりと話し合いや要請をしている」としたうえで、「原油の調達先の拡大に向けてもすでに動いている」などと述べました。

また、中道の赤羽議員が、物価高対策として実施された今年1月から3月までの電気・ガス料金の補助を4月以降も継続すべきではないかとただしたのに対し、高市首相は「政府として即座に打つべき対策は、先週前半から検討に入っている。遅すぎることなく対策を打ちたい」と述べました。

一方、日経平均株価が一時4200円以上下落し円安も進んだことについて、木原官房長官は先ほど、「極めて高い緊張感を持って注視し、万全の対応をとるべく、海外当局等とも緊密・機動的に連携していく」と強調しました。