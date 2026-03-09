『キングオージャー』もっふん、『ブンブンジャー』ブンブンら、″スーパー戦隊″のおともだちがガシャポン「まちぼうけ」に登場!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「まちぼうけ スーパー戦隊のおともだち」を3月9日17:00よりガシャポンオンラインにて販売する。全4種で価格は400円。お届けは2026年6月下旬頃を予定。
2026年6月下旬頃お届け予定「まちぼうけ スーパー戦隊のおともだち」(全4種・400円)
「まちぼうけ スーパー戦隊のおともだち」は、とっても可愛いスーパー戦隊シリーズのおともだちを、ガシャポンの人気シリーズ「まちぼうけシリーズ」で再現。高い彩色クオリティに加え、各キャラクターのらしさが詰まった表情が魅力的なSDフィギュアだ。
○ラインナップ
もっふん
ブンドリオ・ブンデラス
ナビィ
チケット
