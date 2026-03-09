熊谷真実、彩り豊かな朝食メニュー披露 米粉パンケーキ＆大根餅サラダなど「カフェみたい」「栄養バランス良さそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/09】女優の熊谷真実が3月8日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食メニューを公開し、注目を集めている。
【写真】65歳美人女優「カフェみたい」米粉パンケーキなど並んだお洒落朝食
熊谷は「今朝のご飯」と書き出し、朝食の写真を投稿。米粉のお豆腐パンケーキや大根餅のサラダのせ、チャイ、パン、サンドイッチが並ぶ彩り豊かな食卓の様子を披露している。また、パンやサンドイッチについて「私は…食べません！！！（でも最近アレルギーでない）」と続けている。
この投稿には「美味しそう」「おしゃれで素敵」「栄養バランス良さそう」「カフェみたい」「真似したい」「体に優しそう」「朝から元気になれそう」といったコメントが寄せられている。
熊谷は1980年に劇作家のつかこうへい氏と結婚し1982年に離婚、2012年に書道家と再婚し2021年に離婚を発表。2024年4月に2023年に一般男性と再婚したことを公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
