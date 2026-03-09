菊地姫奈、雰囲気一変キャミ姿にファン二度見「一瞬誰かと」「美しすぎてため息」
【モデルプレス＝2026/03/09】モデルで女優の菊地姫奈が3月9日、自身のInstagramを更新。キャミソールを着用した姿を公開した。
菊地は、光と影のコントラストが際立つソロショットを投稿。光に当たったミディアムヘアは明るく輝き、黒のキャミソールトップスからは美しい肩のラインと素肌がのぞいている。
この投稿は「透明感すごい」「雰囲気変わってて一瞬誰かと思いました」「思わず二度見」「美しすぎてため息」「見惚れるほど綺麗」「眼福」「素肌が発光してる」「女神様みたい」「目もキラキラしてる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆菊地姫奈、美肩ライン＆素肌輝くキャミ姿披露
◆菊地姫奈の投稿に「見惚れるほど綺麗」と反響
