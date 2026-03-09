RIIZE、“SMエンタの未来”であることを実力で証明！8カ月のワールドツアーが成功裏に閉幕【現地レポート】

ボーイズグループRIIZEが、8カ月にわたるグローバルな“オデッセイ”を終え、進化の頂点に立った。

去る3月6〜8日、RIIZEはソウル松坡（ソンパ）区のKSPO DOMEで、初の単独ワールドツアーのフィナーレ公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR［RIIZING LOUD］FINALE IN SEOUL」を開催した。

全公演で視野制限席まで完売となり、3万2000人の観客を動員したRIIZEは、2025年7月のソウル公演を皮切りに、世界21地域で42万人の観客と対面したワールドツアーの終止符を華やかに打った。

「ともに成長し、夢を実現していくグループ」というRIIZEのアイデンティティは、今回のフィナーレ公演で花咲いた。通常、ツアーの締めくくりとなる公演は、既存のセットリストを使用するが、RIIZEは27曲に及ぶ新しいセットリストと、躍動感あふれる生バンドセッションを導入する勝負に出た。

8日の最終公演、空中ステージから勇壮に降りてきたRIIZEは、1stフルアルバム『ODYSSEY』の収録曲『Bag Bad Back』『Ember to Solar』や1stミニアルバム『RIIZING』の『Siren』を立て続けに披露し、休む暇もなくエネルギーを放出した。

バンドサウンドを突き抜ける安定したハンドマイクでの歌は、デビュー2年5カ月で東京ドーム入りを果たした実力が決して偶然ではないことを証明した。

ウォンビンはオープニング直後、「無事来れたかな〜？BRIIZE（RIIZEのファンネーム）」と優しく語りかけた後、「降りてきた瞬間に鳥肌が立った。今日は歯を食いしばって、もっと格好よく、色気たっぷりにやる」と自信をのぞかせた。

メンバーの主体的な参加も際立っていた。コンサートを通じて初公開された新曲『All of You』の韓国語バージョンは、ソンチャンが作詞に参加した。

アントンが自らトラックメイキングをした『RIIZING』の収録曲『9 Days』のアウトロと『Impossible』のイントロリミックスは、ファンの爆発的な反応を引き出した。

特に、マイクスタンドを活用して再誕生した1stシングル『Get A Guitar』や、フルバージョンの振り付けによる2ndシングル『Fame』の収録曲『Sticky Like』は、“エモーショナル・ポップ”の幅がいかに拡張されたかを示した。

バケットリストを盛り込んだVCRも新鮮だった。王、宇宙人、スカイダイバーなどに変身したメンバーたちは、雲の形のリフトに乗って登場し、『ODYSSEY』の収録曲『Midnight Mirage』などを熱唱しながら、BRIIZEと目を合わせた。

続けて、『ODYSSEY』のタイトル曲『Fly Up』では、教室をそのまま移してきたかのようなミュージカル風の演出で、多彩な見どころを届けた。

公演の終盤、8カ月の長旅を締めくくるメンバーの感想は、深い感動を与えた。ソンチャンは、「世界中を回って再びKSPO DOMEに立つことになり、感謝の言葉しか出てこない。これらすべては、見えない場所で尽力してくださったスタッフの皆さんとBRIIZEのおかげだ」と気持ちを伝えた。

ツアー中ずっと頼もしかった“末っ子”のアントンは、最後になって涙を見せた。アントンは「1stフルアルバム『ODYSSEY』というアルバム名のように、世界を1周してきた。ツアーをしながら、映画のシーンのように頭に多くのことがよぎる」として、「隣で1番苦労したメンバーたち、本当にお疲れ様。すべての方々に感謝している」と声を詰まらせた。

RIIZE

3万2000人のBRIIZEと対面し、メンバー全員が成長した姿を見せた2時間40分。RIIZEは、なぜ自分たちが“SMエンターテインメントの未来”であり“第5世代トップ級グループ”と呼ばれるのかを、言葉ではなくステージで証明してみせた。最初のオデッセイは終わったが、RIIZEの次の章への期待を高める、完璧なフィナーレだった。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。