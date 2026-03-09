布川敏和、元妻との関係性を告白「クリスマスイブは向こうの家」 離婚から12年の現在
元・シブがき隊でタレントの布川敏和が、ニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月曜〜金曜 後11：00）の密着企画「NO MAKE」に出演。元妻でタレントのつちやかおりとの現在の関係性を明かした。
【写真】似てる！離婚騒動当時の苦悩を明かした布川敏和と長男・隼汰
現在、布川は長女が近くに住むマンションへ転居。そこは偶然にも、元妻・つちやかおりと隣同士の部屋になったといい、「部屋番号を教えてもらったら、なんと元嫁のつちやかおりさんの隣の部屋だった」と、布川自身も驚いた様子で語った。
元妻との関係性について「つちやさんが晩ご飯とかを作って、『これ作ったけど食べる？』って持ってきてくれたりね。焼きそばを作って、“紅しょうが”がない時とかあると、隣をピンポンと押して、『紅生姜ある？』って」と打ち明けた。番組スタッフに「今一番仲良いんじゃないですか？」と聞かれると、「そうそう。この間のクリスマスイブは向こうの家で」と、かつての離婚騒動が嘘のような良好な関係性を笑顔で語った。
1991年につちやと結婚し、3人の子どもに恵まれた布川。世間からはおしどり夫婦と見られていたが、2年間の別居生活を経て2014年に離婚した。
