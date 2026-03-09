将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第5局が8、9日の両日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で指され、藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に88手で勝利した。通算成績は藤井の2勝3敗。大逆転勝利で7番勝負初のカド番をしのいだ。

「いぜんとして苦しい状況なので。次も目の前の一局に集中して頑張りたい」

先手永瀬、後手藤井の対局。予想されていた角換わりを藤井が拒否し、力戦模様の将棋へ。永瀬が香損上等の強気の一手を皮切りに、飛車と香の「二段ロケット」など終始攻めの姿勢を崩さない。

立会人の中村修九段（63）は「ブレーキのない状態で前進を続けた永瀬さん。優勢で着地が見え始めたところでしたが…」とする。そのタイミングで、藤井が74手目に指した△4二飛が「大逆転の妙手だった」と絶賛する。詰めろを受けつつ、2二の銀取りを狙った一手。この手を見た永瀬が▲7一竜とパスしたことで攻守が逆転。「一瞬のチャンスを見逃さない藤井さんはさすが」とし、その後は堂々とした指しっぷりで永瀬を下した。

第6局は18、19日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われる。