ナルミヤキャラクターズが“ぷっくりシール”で登場 “先着限定”セブン-イレブンでもらえるコラボキャンペーン
2000年代に一世を風靡した、ナカムラくんやベリエちゃんを始めとするナルミヤキャラクターズのぷっくりシールがもらえるキャンペーンがセブン‐イレブン・ジャパンで12日より開催される。
【写真】ナルミヤファン歓喜！平成懐かしいトキメキが詰まった“ぷっくりシール”
同社は、全国の店舗限定で「ナルミヤキャラクターズ」オリジナルぷっくりシールがもらえるキャンペーンを12日から25日まで数量限定で実施。景品がなくなり次第終了予定で、店の状況に応じて開始時間が遅れる可能性があるとのこと。
ナルミヤキャラクターズは、ナルミヤ・インターナショナルが展開するジュニアブランドのオリジナルキャラクターたち。1990年代後半から2000年代前半にかけて、おしゃれで可愛いデザインが平成女児のハートをつかみ、平成リバイバルブームの今再び脚光を浴びている。
そんな平成女児なら誰もが知る懐かしさ満点のキャラクターたちが、オリジナルぷっくりシールとなって登場。対象ガムを一度に3個（組み合わせ自由）購入で、1枚プレゼント。各店先着20枚で全4種類、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」がデザインされた、平成のトキメキが詰まったシールとなっている。
※在庫切れ、取り扱いのない場合がある
※商品名・価格・パッケージは変更になる場合がある
※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外
※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外
※写真はイメージ
