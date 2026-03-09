ÂçÃ«¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤Ë¡Ö¤ªÃã¥Ý¡¼¥º¡×¡¡ÎëÌÚ¤ÈÃæ¿´¤Ê¤Ã¤ÆÂåÉ½¤±¤ó°ú
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬5Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¤·¤¿WBC¤Ç´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÉå¿´¡£Æ±³ØÇ¯¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÈÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂåÉ½¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£
¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î½éÀï¡¢6Æü¤ÎÂæÏÑÀï¤Ç¤ÏÀèÀ©ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤á3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÈÌöÆ°¡£»î¹ç¸å¤ÎÃæ·ÑÆâ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¸»ÅÄÁÔÎ¼¤¬¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Î²ñÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£7Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤â¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÍâÆü¤â¾¡¤Á¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤Ç¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤ÎÎ¢¤ËÂçÃ«Î®¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾Á°¤Î¶¯²½»î¹çÁ°¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À³Ê¤ÎËÌ»³ÏË´ð¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¹Í°Æ¤òÃíÊ¸¡£´°À®¤·¤¿¡Ö¤ªÃã¥Ý¡¼¥º¡×¤Ï²÷ÂÇ¤Î¤¿¤Ó¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡£ËÌ»³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾Áª¼ê¤È¤âµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¥Ù¥ó¥Á¤Ï°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¡ÈÂçÃ«ÍÍ¡É¤Ë³§¤µ¤ó¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹çÎ®»þ¤Î¶õµ¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤È¼ã¤¤Áª¼ê¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤Ë²ó¤ê¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£