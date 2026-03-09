有事における反撃能力の柱として防衛省が陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）に国内で初めて配備する長射程ミサイル「１２式地対艦誘導弾能力向上型」について、九州防衛局は９日、ミサイルを３１日に配備すると発表した。

配備に先立つ１７日には、地元自治体などを対象に説明の場を設ける。

ミサイルは射程１０００キロを超え、侵攻部隊の艦船を陸地から攻撃できる。抑止力向上のため、防衛省は計画を１年前倒しして、今年度中の健軍駐屯地への配備を決めていた。

関係者によると、陸自は７日に発射機などを富士駐屯地（静岡県）から運び出し、９日未明に健軍駐屯地に搬入。九州防衛局は同日午後、３１日に正式配備すると発表した。１７日に駐屯地内でミサイルの装備品を展示し、熊本県や熊本市、地元自治会などに概要を説明することも明らかにした。

地元では配備への反発が強まっており、８日夜には、市民団体のメンバーらが健軍駐屯地前で抗議活動を行った。

熊本市は、防衛省側から搬入の事前連絡がなかったことに不快感を示した。大西一史市長は９日午後、報道陣に、市民に不安が広がっているとした上で、「（防衛省に対する）信頼感が低下している。自治体や住民に対する配慮や説明に向き合っていただかないと困る」と苦言を呈した。