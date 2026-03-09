将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第5局が3月8、9の両日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で行われ、カド番に追い込まれていた藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に88手で勝利した。この結果、藤井王将はシリーズ成績を2勝3敗とし、自身の「防衛5連覇」へ向けて踏みとどまる大きな白星を挙げた。

本局は永瀬九段の先手で角換わり模様の出だしとなったが、後がない藤井王将は用意とみられる作戦へ誘導。繊細な駆け引きを経て相雁木へと進行した。長い戦いとなることが見込まれていたが、中盤で永瀬九段が意表の仕掛けを見せて一気に主導権を掌握。自身初の王将奪取へ向けて、強気の姿勢で鋭く踏み込んでいった。

しかし、極限のプレッシャーの中にあっても、藤井王将は盤上への集中力を研ぎ澄ませていた。猛攻をしのぎながら徐々に流れを引き戻すと、冷静にポイントを積み上げてて逆転。そのまま王者の底力をと見せつけ、待望の勝利へと駆け抜けた。

藤井王将は、「自信のない展開になってしまった。激しい展開から負けそうな変化が多い気がしていたが、飛車を打ったところが意外としっかりしており、それから反撃のチャンスになったのかなと思う」と一局を総括。次戦に向けて「依然として苦しい状況だが、目の前の一局に集中して臨みたい」と語った。

一方、永瀬九段は「一日目から激しい展開だった。形勢判断が難しいと思いながら指していた」とコメント。次戦を決着局とするべく「精一杯頑張りたい」と前を向いた。

七番勝負において、1勝3敗と追い込まれたカド番からの逆転劇はまさに至難の業だ。過去のタイトル戦で1勝3敗から返り咲いたケースは、長い将棋界の歴史においてもわずか「4例」しかない。藤井王将がタイトル戦で2勝差をつけられたのは今シリーズが初めてだったが、まずはピンチの局面を潜り抜けて2勝目を獲得。依然としてカド番であることに変わりはないが、一つ差を埋められたことは大きな戦果となった。

5連覇達成へ、執念で望みをつないだ藤井王将。注目の第6局は、3月18、19日に愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われる。絶対王者が逆襲で追いつくのか、それとも永瀬九段が悲願を達成するのか。さらに藤井王将は、現在並行して行われている「第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負」でも1勝2敗と苦戦を強いられている。本局の勝利をきっかけに、“ダブル防衛”を果たすことはできるのか。頂上決戦は、いよいよ最高潮のクライマックスへと向かっていく。

