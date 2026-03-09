◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)

WBC日本代表の種市篤暉投手は8日、オーストラリア戦を終えて取材に応じ、今大会での活躍や、“師匠”の存在について語りました。

7日の韓国戦では、5-5の同点の7回に3者連続三振で無失点に抑えた種市投手。連投となったこの試合では、吉田正尚選手の逆転2ランが飛び出した直後、1点リードの8回にマウンドへ上がります。154kmの速球や140km台のスプリットと、この2球種のみでオーストラリア打線をシャットアウト。1回2奪三振無失点で連日の好投をみせました。

所属のロッテで先発を務める種市投手。普段とは違うリリーフでの起用となりますが、「昨日とは違って勝ち越した中での登板だったので、プレッシャーは大きかったですけど、自分の持ち味を出せたかな」としびれる場面での登板について心境を語りました。

登板直前に吉田選手が逆転の2ランホームランを放ったことについては、「ブルペンでみんな叫びながら、はしゃいでましたが、僕は緊張してました」とコメント。「とても歓声が大きくて、認知してもらってよかった。今日よりよいピッチングを映像を見ながら改善していきたい」と冷静に次戦に目を向けました。

今大会の活躍の要因として、メッツの千賀滉大投手との自主トレだといいます。「秋にボールを変えたときは滑っていた中で、千賀さんと自主トレして、どうやったら滑らないフォームになるのか、ボールに圧をかけられるか。そういったことを2か月間考えていたので、それが試合に出せているのはよかったかなと思います」と明かしました。