【衝撃の言動：男子編】肉・肉・肉。感謝の気持ちは肉に比例【第25話まんが】#ママスタショート
子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？ 思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。
今回は、息子から突然の感謝を受けた一件です。
小3の息子から突然の衝撃発言。
息子「ママ……突然だけど、ありがとうって言わせて？」
思わぬうれしい発言に、ママはきゅんきゅんモードに突入。でも突然どうしたの？
息子「でも、昨日と今日だけね？ 昨日と今日の晩ご飯、お肉がいっぱい入っていたから嬉しかった……」
わあ、肉に振り回されるママへの感謝！ そりゃないぜ〜ミートぉ。息子さんいわく、明日もおかずがお肉だったら明日もありがとうと言うのだそう。「ありがとう」を伝える基準が肉の量とは、こりゃ一本取られました〜。そういえば過去に「肉だけの肉じゃががいい」って言っていた子がいましたね。もしかして成長した彼ですか？
みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
