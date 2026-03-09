市井紗耶香「ハロプロはどのグループにも負けない」モー娘。30周年への思いとOGの絆…現在は4児の母として仕事に育児に大忙し

2026年9月に結成30周年に突入するモーニング娘。その黄金期を駆け抜けたメンバー・市井紗耶香。追加メンバーとして98年にグループに加入し、その後派生ユニット「プッチモニ。」のセンターに大抜擢され、一躍人気メンバーの仲間入りを果たした。2001年にグループからの卒業を発表した後、一度は芸能界を離れたものの、現在はタレントとして活動を再開している。黄金時代の舞台裏や卒業の理由、そして母としての現在までをじっくりと聞いた。

【画像】現在、4児の母…市井紗耶香のアザーカット

新メンバー・後藤真希の衝撃

――モーニング娘。の追加メンバーオーディションに応募したきっかけを教えていただけますか。

市井紗耶香（以下、同）DREAMS COME TRUEの吉田美和さんの大ファンだった姉の影響で、小さい時から芸能のお仕事に興味があったんです。歌うことが大好きで、テレビに出るお仕事をしたいな、と思っていたところ、ちょうどASAYANのオーディションを見て、受けてみようと思いました。

実はASAYANのオーディションは3回受けていたんです。朝早くから履歴書を持って、ビックサイトでずらっと並んで。

――まさかの、モーニング娘。合格は3度目の正直だったのですね。

そうなんです。だから、合格したって連絡が来たときは、本当に実感がなかったですね。

オーディションでは最終的に16人くらいが選ばれた中で、そのメンバーとも連絡を取り合っていたんですが、私と他の2人（矢口真里・保田圭）だけ、不合格という連絡がなかったんです。当時、携帯を持っていなかったので、家の電話でずっと連絡を待っていて。

合格を知らされた電話の2日後には3人で事務所によばれて。まだ気持ちが追いついていないまま、カメラが回っている中で当時のマネージャーから、「あなたは明日から芸能人です」と言われて、1週間もたたないうちにジャケット撮影。とんとん拍子にモーニング娘。のメンバーとしての活動が始まりました。

――モーニング娘。に加入後、プッチモニ。やシャッフルユニット・青色セブンではセンターに抜擢されました。

加入から一年は、本当にめまぐるしかったですね。全国47都道府県に行かせていただいたり、『モーニングコップ』という映画にも出させていただいたり。メンバーの福田明日香さんや、石黒彩さんの卒業もありましたね。

新メンバーとして後藤真希さんが入ってきたのが、自分にとって大きな転機になりましたね。

--後藤真希さんが加入されたことは大きな転機となりましたね。

その育成に関わらせていただいたことで、自分自身の成長にもつながりました。

当時はシングル4枚、アルバム、全国ツアー、生放送、雑誌取材など、とてもハードな環境でしたが、プッチモニ。や青色7でセンターを任せていただき、“できることを全力でやっていこう” という気持ちが強く芽生えました。

「うたばん」でのタカさんに感謝

--卒業するきっかけはどのようなものだったのでしょうか。

モーニング娘。ではやりきったという気持ちがありました。その一方で、青春を味わってみたいという気持ちが芽生えたのも理由のひとつです。

一般の女の子に戻ったらどんな世界が広がっているのだろうという好奇心もありました。

--卒業後はどのように過ごされましたか。

2年間走り続けてきた反動で、何も予定がない日がとても新鮮でした。家でゆっくり眠れたことや、大好きな地元に戻れたことがとても嬉しかったです。

何もない日がこんなにも尊く感じられるのかと思うほど、ささやかな幸せをたくさん味わいました。

--卒業後、2002年に「市井紗耶香 in CUBIC-CROSS」として活動を開始されました。

シャ乱Qのたいせーさんをはじめ、多くの大御所の方々に支えていただき、改めてハロプロの絆の強さを実感しました。

--バンド時代は作詞も担当されていましたが、『失恋LOVEソング』は実体験ですか。

振り返ると実体験ではなかったと思います（笑）。たいせーさんからアドバイスをいただき、候補曲をもとに作詞をしていました。

--芸能界を一度引退され、現在は復帰されています。育児と活動の両立はいかがですか。

両立という言葉は重く感じています。子育てをしながら働くお母さんはたくさんいらっしゃいますし、本当に大変だと思います。

子育てはほどよく息抜きをしながら、仕事は全力で取り組む--それが私のモットーです

――そういえば市井さんは、在籍当時から「母さん」というあだ名がつけられていましたね。

あのあだ名は、うたばんに出演した時にとんねるずの石橋貴明さんがつけてくれたんです。後藤真希さんの教育係をしていたから、「かあさんみたいだね」って。

他にも、かおりん（飯田香織）はジョンソン、圭ちゃん（保田圭）はケメコとか。こうして何年経っても覚えていただけているので、今思うとあだ名をつけていただけることって、とてもありがたいですよね。

ハロプロはどのアイドルグループにも負けない

--昨年8月には、石黒彩さんと新幹線で偶然再会されたことが話題になりました。今でも仲の良いメンバーはいますか。

20周年のタイミングで結成されたOGのグループLINEがあり、今でも時々やり取りしています。元モーニング娘。の高橋愛さんとは、お互い気が合うので、よくお茶をご一緒しています。

同期の絆は特別で、家族以上に濃い時間を過ごした仲間として、今でも支え合える関係性があります。

現在はみんなお母さんになりスケジュールが合いにくいのですが、OGとして歌わせていただく際には、本番直前でも気持ちがひとつになる安心感があります。

――同期の絆を改めて感じるエピソードですね。市井さんは、卒業後もハロプロ愛が強いですね。

今の子たちは本当にすごいです。彼女たちが頑張って今のモーニング娘。を作ってくれているので、その歴史を崩すわけにはいきませんし、後輩たちの見本になれるよう、より良い姿を届けていきたいと思います。

ハロー！プロジェクトはどのアイドルグループにも負けない魅力があると感じています。進化し続けるハロプロを、これからも応援していただきたい気持ちがあります。

先日、鞘師里保さんが出演された舞台も拝見したのですが、卒業後も努力されている姿がとても素敵でした。再来年はモーニング娘。30周年なので、ぜひ楽しみにしていただきたいです。

――ありがとうございます。最後に、市井さんが現在取り組まれている活動について教えてください。

子育てを軸にした番組や行政イベントでお話しさせていただく機会が増えてきましたが、私は肩書きにとらわれず、等身大の自分として、背伸びをせず、誠実に一つひとつのお仕事に向き合うことを大切にしています。

YouTubeやネット配信も魅力的ですが、私たち世代はテレビっ子なので、テレビに出演することが大好きです。自分が出演することで誰かに勇気を届けられたら、それは私にとって大きな財産になります。朗読劇にも挑戦してみたいですし、旅行が好きなので旅番組やロケのお仕事にも興味があります。

求めていただけるのであれば、一つひとつのお仕事を丁寧に積み重ねていきたいと思っています。

かつて「母さん」と呼ばれ、グループを支えた存在は、今や本当の母として4人の子どもを育てながら芸能の世界に立っている。30周年を迎える節目に、彼女がどんな姿を見せてくれるのか。今後の活動にも注目が集まりそうだ。

取材・文／佐藤ちひろ