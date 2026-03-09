蔵王の大自然を舞台にしたトライアスロン大会がことしも開催されることになりました。

ことしは前回よりも１か月ほど早い８月下旬の開催になります。

去年初めて開かれた「おもてなし山形トライアスロン」は蔵王温泉の盃湖をスタートし、温泉街やスキー場といった最長５０キロ以上にわたるコースをスイム、ラン、バイクで巡る、世界的にも珍しい山の中で開かれるトライアスロン大会です。

最大勾配１５％という厳しいコースながら、前回大会は定員を超える３１０人が参加しました。その９割以上が県外からの参加者です。

参加者には芋煮などが振舞われたほか、宿泊施設を格安で利用できる割引券が配られていて、大会をきっかけに山形を満喫してもらい県内の魅力をＰＲしてもらうことも狙いのひとつです。

山形市 佐藤孝弘 市長「ただトライアスロンをして帰るだけでなく、前後に観光をして帰った方もいると聞いている。全国各地から来られるので、山形のＰＲにも繋がっている。そうした二重の意味での波及効果を期待している」

■より楽しめる大会を！

今年の大会は前回の参加者の意見や天候などから、日程を１か月ほど前倒しし、８月２９日に開催することになりました。

また、前回バイクコースになっていた市街地と蔵王温泉を結ぶ「樹氷橋」をコースから外し、一般の交通に配慮するなど、参加者や観光客、地元の住民がより楽しめる大会を目指すということです。

おもてなし山形トライアスロン ｉｎ ＺＡＯ 船橋吾一 実行委員長「蔵王温泉で開催する大会であります。地域の方々によりよくご理解を頂きながら、山形の魅力を参加者にお伝えしていく。全ての方々に喜んでいただく大会を目指したいと思います」

蔵王の大自然のなかで開かれる「おもてなし山形トライアスロン」は今月１６日から７月いっぱいエントリーを受け付け、８月２９日に開催されます。