布川敏和、長男が明かす離婚後の生活「このままだと孤独死しちゃう」 自宅は“ゴミ屋敷状態”に
元・シブがき隊でタレントの布川敏和が、ニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月曜〜金曜 後11：00）の密着企画「NO MAKE」に出演。離婚後の様子を長男で俳優の隼汰が明かした。
【写真】似てる！離婚騒動当時の苦悩を明かした布川敏和と長男・隼汰
1991年に元妻でタレントのつちやかおりと結婚し、3人の子どもに恵まれた布川。世間からはおしどり夫婦と見られていたが、2年間の別居生活を経て2014年に離婚した。その後、家族で暮らしていた一軒家に1人で住み続けていたが、「還暦を機に家を売ってマンションに住もう」と決意。「90%断捨離して、10%だけ新しいマンションに持ってきた」と、生活環境を一新した。
現在は愛犬とともにマンションで1人暮らしを送っていると語る。密着には、長男・隼汰も登場し、布川が離婚した後の実家の様子について「1回ゴミ屋敷みたいになった時もあった。水回りとかも全然掃除できてない」と回顧。
さらに隼汰は「それでも普通に生活してた。それが傍から見ると異常なぐらい（の状態だった）」と当時の父の様子を振り返り、「精神的に心配な部分もあって、このままだと本当にここで孤独死しちゃうって思うぐらいの家だった」と危機感を抱いたことを明かした。布川も「孤独死ってこういうことかと思ったね」と当時の心境を明かし、還暦の節目に30年間住んだ一軒家を売却した経緯を語った。
【写真】似てる！離婚騒動当時の苦悩を明かした布川敏和と長男・隼汰
1991年に元妻でタレントのつちやかおりと結婚し、3人の子どもに恵まれた布川。世間からはおしどり夫婦と見られていたが、2年間の別居生活を経て2014年に離婚した。その後、家族で暮らしていた一軒家に1人で住み続けていたが、「還暦を機に家を売ってマンションに住もう」と決意。「90%断捨離して、10%だけ新しいマンションに持ってきた」と、生活環境を一新した。
さらに隼汰は「それでも普通に生活してた。それが傍から見ると異常なぐらい（の状態だった）」と当時の父の様子を振り返り、「精神的に心配な部分もあって、このままだと本当にここで孤独死しちゃうって思うぐらいの家だった」と危機感を抱いたことを明かした。布川も「孤独死ってこういうことかと思ったね」と当時の心境を明かし、還暦の節目に30年間住んだ一軒家を売却した経緯を語った。