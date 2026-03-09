“りくりゅう”神解説の高橋成美、“『チャンスの時間』愛”で語る「一番“好きな企画”は…」 ノブ「犬しょんべんね」
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が、8日放送のABEMA『チャンスの時間』（後11：00）にした出演。
【番組カット】高橋成美に金言を語る大悟
五輪前の収録だったようで、スタジオトークでは「ミラノ五輪、解説で行きます」と話していた高橋。千鳥・ノブに「『チャンスの時間』来てる場合じゃない」、大悟に「ちょうど（放送が）かぶったらよくない」とツッコまれながら、高橋は「（この番組）すっごい好き」と告白。
「『男の人にためになる歌（女性の本音ラブソング）』『けんかのやつ（コンビ対抗フリースタイル口喧嘩バトル）』も好きだし、『こわいYouTubeのやつも好き（心霊コラボオーディション）』も好き」と無邪気に告白。さらに「一番好きなのは『西澤アナウンサーを見てられないやつ（西澤由夏の逆襲Part2）』」とぶっこみ。ノブが「犬しょんべんね」と、同回で西澤アナがみせたトレーニング法を揶揄すると、高橋は「そう！あれ何にも鍛えられない」とバッサリ切り捨て。大悟も「どこも効いてない動き」と共感した。
なおこの放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能となっている。
