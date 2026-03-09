俳優の村田充が８日夕、Ｘ（旧ツイッター）で意味深投稿し、ネットユーザーから心配されている。

村田は「シンプルにはらわた煮えくり返っているけれど、舞台の台本が届いたので没頭できています」（原文ママ）と投稿。はらわたが煮え返った原因には触れていない。

ただ、前妻で女優、歌手で故・神田沙也加さんを巡り、交際していた元俳優の前山剛久が赤裸々に言及したことについて思うところがあったのでは――とＳＮＳで指摘されている。ネットユーザーからは「ずっとさやちゃんの心に寄り添ってくれてありがとうございます」と村田に感謝する声、「あんな言葉でわざわざ遺族さんやファンの心えぐってくるなんて」と前山の発言を疑問視する声がある。

前山は東京・六本木のメンズラウンジ「ＣＥＮＴＵＲＹ」でキャスト「真叶（まなと）」として勤務。同店の別キャストのユーチューブチャンネルの動画に出演し、神田さんの実名に触れなかったものの言及していた（９日現在で動画は非公開）。

村田は自身の出演舞台「音楽劇 妖怪たちのうたうころ 新章―勧酒―」（４月９〜日、シアター・アルファ東京）の台本を読み込み、役作りすることで気を晴らしているようだ。