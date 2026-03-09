藤井聡太六冠(23)が、かつてない試練を迎えています。栃木県大田原市で行われている王将戦七番勝負の第5局は、9日が2日目です。負ければ王将のタイトルを失います。

永瀬拓矢九段の挑戦を受ける今期の王将戦は、ここまで藤井聡太六冠の1勝3敗。

9日負ければ王将のタイトルを失い、五冠に戻ってしまう窮地に立たされています。

「第1局と第3局は内容としては、チャンスの少ない将棋だったので、もっと内容をよくしていかないといけないと感じています」（藤井聡太六冠）

今期の王将戦は初めて負けが先行するなど、これまでに見たことがないような苦しい将棋が続いています。

王将戦のように藤井六冠が得意とする持ち時間の長い2日制の七番勝負では、これまでタイトルを失うことはもちろん、カド番に追い込まれることすらありませんでした。

タイトル戦という大舞台にもかかわらずいろんな手を試している？

いったい、藤井六冠に何が起きているのか。師匠の杉本昌隆八段は――

「タイトル戦の藤井六冠の強さは、本当に圧倒的なものがあったし、連敗も過去にはなかった。今回のここまでの経過は予想もできなかった。意外な進行かと思っています」（杉本昌隆八段）

藤井六冠は、並行して戦っている棋王戦五番勝負でも負ければタイトルを落とす“カド番”となっています。

杉本八段は、タイトル戦という大舞台にもかかわらず、藤井六冠が、いろいろな手を試していると感じています。

「今までの指し方とは違う、かなり意欲的な指し回しも目立っているし、ここまでは残念ながら結果として必ずしもすべて表れているとは言いがたい」（杉本八段）

Q.練習将棋ではなく本番で“試す”ことに驚いた

「タイトルが多すぎるから、常に本番のタイトル戦ばかり指すことになる。調整に充てる時間がほかの棋士よりも少ない」（杉本八段）

窮地に追い込まれた藤井六冠は踏みとどまることができるのか。

王将戦第5局は、9日夜までに勝負がつく見通しです。