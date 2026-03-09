◇ＪＡＢＡ東京大会▽ＪＦＥ西日本２―０パナソニック（９日・等々力）

プロ注目のパナソニック・柿本晟弥投手（２３＝東洋大）が先発し、５回３分の１を投げて６安打２失点。味方の援護もなく敗戦投手になったが、変化球に進化を示した。

初回の立ち上がりは、２者連続３球三振。社会人２年目のシーズンに向けてマスターした左打者の外角へのツーシームがさえた。３、４回に１点ずつ失ったが、ドラフト候補の片りんは示した。「この冬に練習してきた左バッターに対しての落ちる系のボールを、こういう大会で効果的に使えたのは良かった」と柿本。一方、ストレートについては「コントロール、球威も含めて５０点くらい」と厳しくジャッジした。

最速１５１キロの右腕も、この日の直球は１４０キロ台前半が中心。視察したロッテ・榎アマスカウトグループディレクターは「変化球のコントロールが良く、ピッチングができる。今後、ストレートが上がってくれば」と話した。

パナソニックは、今季限りで休部することが決まっている。自身の野球人生を左右する１年になるが、柿本は「まずはチームの勝利が一番。自分の将来というより、チームがしっかり２大大会（都市対抗、日本選手権）を勝てるように、ということを一番意識してやっていきたい」と思いを述べた。