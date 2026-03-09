天候に恵まれたこの週末、静岡県内各地は行楽客で賑わいました。



おととい3月7日の土曜日、大井川鉄道ではきかんしゃトーマス号の仲間、緑色ボディの｢きかんしゃパーシー号｣が営業運転を開始。



新金谷駅のホームに化粧直しをしたばかりで、ピカピカの｢きかんしゃパーシー号｣が姿を見せると、一斉に記念写真を撮ろうと列が出来ました。パーシー目当てに全国から多くの親子連れの姿が。





（東京から）「最高です。とてもかわいくて良かった。東京から来たがよかった」（愛知から）Q. きょうはどちらから？「名古屋から。リアルで子どもか喜んでいて最高です」（神奈川から）Q.パーシー好き？「うん」Q.パーシーに乗るのどうですか？「楽しみ」｢パーシー号｣は、新金谷駅～川根温泉笹間渡駅間を2027年3月末まで1年間の運行を予定していて、5月30日から運行が始まる｢トーマス号｣と2枚看板で大井川沿線を盛り上げます。（大井川鉄道 鳥塚 亮 社長）「おかげさまで、きょう運行初日ですが、こんなにいいお天気に恵まれて、幸先良いスタートを切れたと思います。トーマスとパーシーでこれから力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、大井川鉄道を引き続きよろしくお願いいたします」これは、先週3月6日･金曜日にオープンした静岡市駿河区の大型商業施設「イオンセントラルスクエア静岡」です。初めての週末を迎え、多くの人でに賑わっていました。（記者）「オープン後、初めての日曜日を迎えた『イオンセントラルスクエア静岡』には、車が次々と入っていきます」（来店客）「楽しみに待っていたものね」「シールがすごくはやりりなので、それを目当てに（来た）」また、新しい施設は子どもたちが楽しめる設備が充実。小さな子どもの姿も多く見られました。（来店客）「子どもたちが今遊んできましたけど、面白かったね」Q.どこで遊んだの？「ゲームセンター」（来店客）「楽しんでいました。滑り台とかやりたそうでした。前はそういうところがなかったのでまた来たい」一方、食料品売り場は入場制限がかかるほどの人気だったようです。（来店客）「混んでました。スーパーに入るだけで15分くらい並んだ」「安いものが買えました、いつも割引きにならないものが買えた、あすもまた来たいと思います」そして、静岡市駿河区の用宗漁港では、「しずまえごちゃまぜフェスタin長田」が開かれました。このイベントは、障がいの有無や年齢の垣根を越えて地域のつながりを強めようと長田東社会福祉協議会など5つの社協が共同で主催しました。ステージで行われていたのは、長田地区の地元音頭でもある「長田音頭」。（会場MC）「踊れる人はどんどん輪の中に入って、一緒に踊ってください」会場内では手話教室や物販ブースキッチンカーが並び、多くの来場者でに賑わっていました。