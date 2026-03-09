週明け９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２７．５９ポイント（０．６７％）安の４０９６．６０ポイントと３日ぶりに反落した。

外部環境の悪化が嫌気される流れ。中東情勢の緊迫化が長期化すると警戒されている。米国・イスラエルとイランの戦闘が激しさを増す中、外電は８日、トランプ米大統領がイランへの地上部隊派遣を検討していると報じた。また、イランメディアは８日、殺害された最高指導者ハメネイ師の後継に、次男で反米強硬派といわれるモジタバ・ハメネイ師が選出されたと伝えた。原油相場が連日で急騰していることも不安材料。日本時間９日午前の時間外取引で、ＷＴＩ原油先物が一時、１１９米ドルを超えた。２月末の６７米ドル程度から約８割も上昇している。中東地域の原油供給不安が続き、インフレ高進も警戒された。ただ、指数は後場途中から下げ幅を縮小。外電が日本時間９日午後、「先進７カ国（Ｇ７）が原油備蓄を協調放出する可能性について緊急に議論する」と報じた。原油相場は上げ幅を削っている。

一方、寄り付き直後に公表された２月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比プラス１．３％で着地。上昇率は市場予想（プラス０．９％）と前月実績（プラス０．２％）を上回った。上昇は５カ月連続。一方、生産者物価指数（ＰＰＩ）はマイナス０．９％。前月実績（マイナス１．４％）と市場予想（マイナス１．１％）より小幅な下げにとどまっている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。プリント基板（ＰＣＢ）大手の深セン市景旺電子（６０３２２８／ＳＨ）が６．１％安、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が４．８％安、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が４．３％安、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が３．１％安、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が２．８％安で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体製造装置大手の中微半導体設備上海（ＡＭＥＣ：６８８０１２／ＳＨ）が３．７％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．７％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

不動産株もさえない。光明地産（６００７０８／ＳＨ）が３．９％、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が２．８％、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が１．９％、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が１．５％ずつ下落した。消費関連株、自動車株、医薬株、宇宙・軍需産業株、金融株、運輸株、素材株の一角なども売られている。

半面、石油・石炭株は高い。中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が７．１％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が５．０％、中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が１．７％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が５．０％、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が４．６％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が１．９％ずつ上昇した。電設株、公益株、メディア関連株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．０４ポイント（０．０１％）高の２６７．０６ポイント、深センＢ株指数が８．８２ポイント（０．７２％）安の１２１６．１７ポイントで終了した。

