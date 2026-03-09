【兎田ぺこらぺこ！ フシギの国でどんちゃんを取りもどせ！】 4月15日 発売 価格：880円

【拡大画像へ】

集英社は、子供向けレーベル「集英社みらい文庫」より、VTuberタレントグループ「ホロライブ」所属の兎田（うさだ）ぺこらさんの初の小説「兎田ぺこらぺこ！ フシギの国でどんちゃんを取りもどせ！」を4月15日に発売する。価格は880円。

本作は兎田ぺこらさんが監修、著作・琴織ゆき氏、絵・囚氏による完全オリジナル小説。兎田ぺこらさんが配信中にフシギな世界に入り込んでしまい、ぺこらファンの中学1年生女子・ユウと大冒険する。細部までぺこら本人がしっかり監修しており、総フリガナ付きで読みやすく、子どもから大人まで楽しめる一冊となっている。

『兎田ぺこらぺこ！ フシギの国でどんちゃんを取りもどせ！』中面本文 (c）囚／集英社 (c) COVER

『兎田ぺこらぺこ！ フシギの国でどんちゃんを取りもどせ！』中面本文 (c）囚／集英社 (c) COVER

『兎田ぺこらぺこ！ フシギの国でどんちゃんを取りもどせ！』中面本文 (c）囚／集英社 (c) COVER

『兎田ぺこらぺこ！ フシギの国でどんちゃんを取りもどせ！』中面本文 (c）囚／集英社 (c) COVER

【兎田ぺこら】

(c) COVER

【兎田ぺこらさんのコメント】

ぺこーらの小説、きtらああああああ！！！

監修がんばったぺこよ～～！ みんな、ぺこーらと一緒にフシギの国を冒険するぺこ！！

【あらすじ】

動画の配信中、とつぜんフシギな世界に入ってしまったぺこらと中学生のユウ。白ウサギにどんちゃんを奪われて、体が大きくなったり小さくなったり、奇妙なお茶会に呼ばれたり……これってまるで「不思議の国のアリス」の世界!? ふたりは元いた世界にもどれるのかな？ しかも、ハートの女王は「あの人」にそっくりで!? 超人気VTuberの兎田ぺこらが活躍する、大注目のオリジナル小説が登場！