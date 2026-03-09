【東京首都圏 こんや雪？】東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木・山梨・長野 関東甲信9日（月）～14日（土）3時間ごと雪雨シミュレーション【気象庁9日午後5時シミュレーション更新】
気象庁によりますと、きょう（9日）関東甲信地方は、高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が伊豆諸島付近にあって、東へ進んでいます。
【画像をみる】雪雨はいつ、どこで降る？ 9日（月）～14日（土）雪雨シミュレーション
東京地方は、９日は、高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が関東の東へ進み、低気圧からのびる気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、晴れ夕方から曇りで、夜は雨や雪の降る所があるということです。
あす（１０日）は、気圧の谷や寒気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。このため、曇りのち晴れで、朝から昼前は雨や雪となるということです。伊豆諸島では雨で雷を伴う所がある見込みです。
雪と雨のシミュレーションでは、関東地方は今夜からあす未明にかけて一部地域で雪雲の予想となっています。
▶９日（月）～１４日（土）３時間ごとの雪雨シミュレーション
9日（月）
気象庁によりますと、9日の関東甲信地方は、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りや晴れで、夜は雨や雪が降り、雷を伴う所があるということです。
関東地方と伊豆諸島の海上では、うねりを伴い、９日は波がやや高く、１０日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。
10日（火）
気象庁によりますと、あす（１０日）の関東甲信地方は、気圧の谷や寒気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。このため、曇りや晴れですが、雨や雪が降り、雷を伴う所があるということです。
11日（水）
12日（木）
13日（金）
14日（土）
※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。