岡山シーガルズ

バレーボール、SVリーグ女子の岡山シーガルズは、おととい（7日）、きのう（8日）とアウェーでヴィクトリーナ姫路と対戦。いずれも敗れ、チームは11連敗となっています。現在の順位は、14チーム中13位です。次節は、今月14日と15日。アウェーで群馬グリーンウイングスと対戦します。

岡山リベッツ

卓球Tリーグの岡山リベッツはきのう、アウェーでレギュラーシーズンの最終戦に臨みました。T・T彩たまと対戦し、セットカウント2－3で敗れています。今季は、通算12勝13敗で勝ち点は39。順位は5位で終わり、プレーオフ進出とはなりませんでした。

香川ファイブアローズ

バスケットボールB3、首位の香川ファイブアローズは、きのう、おとといとホームで品川と対戦し、チーム新記録の16連勝。3季連続のプレーオフ進出も決めています。おとといの試合、ファイブアローズは、第1クオーターで品川にリードを許します。しかし、13－15からヘイモンドが決め同点に追いつくと、再び、ヘイモンド。このシュートで逆転すると流れに乗り、試合の主導権を握ります。キャプテン根來（ねごろ）もスリーポイントなどで見せ場をつくり、終わってみれば93ー62と圧勝。この試合でプレーオフ進出を決めました。



（香川ファイブアローズ 籔内幸樹ヘッドコーチ）

「ここから先が自分たちの本当の勝負だし、しっかり目標に向かって達成したいなと思います」



きのうも86－64と勝って、連勝記録を16に伸ばしています。

カマタマーレ讃岐

J3・カマタマーレ讃岐はホームでFC今治と対戦。序盤から積極的なプレスで試合の主導権を握ると、前半39分、相手GKのパスミスを誘い、最後は、ウ・サンホがきっちりと決めて先制に成功します。その後も相手の攻撃を集中した守備で凌いだカマタマーレ。J2・今治を相手に今季ホーム初勝利を挙げています。次節はアウェーで徳島と対戦します。