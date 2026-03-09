卓行政院長がWBC観戦で訪日 与党・民進党「台日関係における外交的な突破」／台湾
（台北中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）が7日に日本を訪問し、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合を観戦したことについて、与党・民進党の立法院党団（議員団）の荘瑞雄幹事長は9日、立法院（国会）で取材に応じ、卓氏がどのような身分で日本を訪問しようとも、台日関係における外交的な突破であるとの姿勢を示した。
卓氏は7日、1次ラウンドC組の台湾対チェコ戦を観戦。同日中に帰国した。現職の行政院長の訪日は、1972年の中華民国（台湾）と日本の断交以来、初めてとみられる。
卓氏は8日、メディアの取材に対し、休日に私人として自費で日本を訪問したと説明。台湾代表の応援以外のスケジュールはなかったとした。
一方、野党の国民党や民衆党からは、卓氏がプライベートな訪問だとしつつ、チャーター機や護衛を動員しており、これらの費用は一体どこから出ているのかなどの疑問が噴出した。
また卓氏の訪日に関し、中国の孫衛東外務次官が7日夜、日本の金杉憲治駐中国大使に電話し、抗議したことが日本メディアで9日、報じられた。
荘氏は、中国から抗議が出ることは予想の範囲内だと言及。台湾が民主主義陣営の国々と交流を深めることは台湾の未来にとって良いことだとし、野党からの指摘については、台湾の要人が出国する上で、警護や交通手段、制度などにおいて特別な配慮をするのは当然だと述べ、費用について問題にするのは論点がずれているとの考えを示した。
（林敬殷、劉冠廷、高華謙／編集：楊千慧）
