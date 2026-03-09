日経225オプション4月限（9日日中） 5万2000円プットが出来高最多527枚
9日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7883枚だった。うちプットの出来高が5435枚と、コールの2448枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の527枚（1240円高2425円）。コールの出来高トップは6万1000円の246枚（258円安167円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
130 0 3 75000
30 -1 5 72500
171 -6 9 70000
31 -8 12 69000
55 -13 18 68000
23 -12 23 67000
13 -29 37 66000
60 -32 48 65000
6 -26 60 64500
163 -80 60 64000
6 -69 68 63500
80 -108 92 63000
17 -95 105 62500
239 -155 120 62000
7 -217 138 61500
1 144 61250
3 154 61125
246 -258 167 61000
30 -248 232 60500
200 -355 240 60000
13 -360 275 59750
14 -299 266 59500
6 -408 282 59250
112 -425 365 59000
12 405 58875
7 -410 415 58750
20 -445 460 58500
4 -590 445 58250
89 -540 535 58000
23 -515 485 57750
45 -680 550 57500
12 -645 690 57250
62 -715 700 57000
10 -695 810 56875
16 -685 870 56500
134 -885 940 56000 5800 +3250 6
2 -1035 1000 55750
38 -975 1100 55500
10 -1230 1050 55250
146 -830 1380 55000 4140 +2040 47
54500 4450 +2540 22
11 1705 54000 3310 +1560 204
20 1650 53750 3900 +2120 2
18 1925 53500 3645 +1710 19
53250 3725 +1825 2
57 2350 53000 2860 +1405 40
52750 3220 +1745 4
11 2440 52500 3535 +1850 301
21 2455 52000 2425 +1240 527
51750 2485 +1220 43
9 2985 51500 2300 +1250 11
51250 2430 2
51000 2125 +1160 417
50875 2295 +1190 6
50500 2020 +1140 314
50250 2490 +1640 3
50000 1850 +1070 161
49500 2150 25
