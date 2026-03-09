　9日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7883枚だった。うちプットの出来高が5435枚と、コールの2448枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の527枚（1240円高2425円）。コールの出来高トップは6万1000円の246枚（258円安167円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 130　　　 0　　　 3　　75000　
　　30　　　-1　　　 5　　72500　
　 171　　　-6　　　 9　　70000　
　　31　　　-8　　　12　　69000　
　　55　　 -13　　　18　　68000　
　　23　　 -12　　　23　　67000　
　　13　　 -29　　　37　　66000　
　　60　　 -32　　　48　　65000　
　　 6　　 -26　　　60　　64500　
　 163　　 -80　　　60　　64000　
　　 6　　 -69　　　68　　63500　
　　80　　-108　　　92　　63000　
　　17　　 -95　　 105　　62500　
　 239　　-155　　 120　　62000　
　　 7　　-217　　 138　　61500　
　　 1　　　　　　 144　　61250　
　　 3　　　　　　 154　　61125　
　 246　　-258　　 167　　61000　
　　30　　-248　　 232　　60500　
　 200　　-355　　 240　　60000　
　　13　　-360　　 275　　59750　
　　14　　-299　　 266　　59500　
　　 6　　-408　　 282　　59250　
　 112　　-425　　 365　　59000　
　　12　　　　　　 405　　58875　
　　 7　　-410　　 415　　58750　
　　20　　-445　　 460　　58500　
　　 4　　-590　　 445　　58250　
　　89　　-540　　 535　　58000　
　　23　　-515　　 485　　57750　
　　45　　-680　　 550　　57500　
　　12　　-645　　 690　　57250　
　　62　　-715　　 700　　57000　
　　10　　-695　　 810　　56875　
　　16　　-685　　 870　　56500　
　 134　　-885　　 940　　56000　　5800 　 +3250　　　 6　
　　 2　 -1035　　1000　　55750　
　　38　　-975　　1100　　55500　
　　10　 -1230　　1050　　55250　
　 146　　-830　　1380　　55000　　4140 　 +2040　　　47　
　　　　　　　　　　　　　54500　　4450 　 +2540　　　22　
　　11　　　　　　1705　　54000　　3310 　 +1560　　 204　
　　20　　　　　　1650　　53750　　3900 　 +2120　　　 2　
　　18　　　　　　1925　　53500　　3645 　 +1710　　　19　
　　　　　　　　　　　　　53250　　3725 　 +1825　　　 2　
　　57　　　　　　2350　　53000　　2860 　 +1405　　　40　
　　　　　　　　　　　　　52750　　3220 　 +1745　　　 4　
　　11　　　　　　2440　　52500　　3535 　 +1850　　 301　
　　21　　　　　　2455　　52000　　2425 　 +1240　　 527　
　　　　　　　　　　　　　51750　　2485 　 +1220　　　43　
　　 9　　　　　　2985　　51500　　2300 　 +1250　　　11　
　　　　　　　　　　　　　51250　　2430 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　2125 　 +1160　　 417　
　　　　　　　　　　　　　50875　　2295 　 +1190　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50500　　2020 　 +1140　　 314　
　　　　　　　　　　　　　50250　　2490 　 +1640　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1850 　 +1070　　 161　
　　　　　　　　　　　　　49500　　2150 　　　　　　　25　