　9日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は97枚だった。コールの合計出来高は64枚。コールの出来高トップは5万8000円の40枚（800円）だった。プットのの合計出来高は33枚。プットの出来高トップは5万1750円の16枚（3365円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　-110　　 180　　64000　
　　 1　　　　　　 355　　61000　
　　17　　　　　　 675　　59250　
　　40　　　　　　 800　　58000　
　　 3　　　　　　2400　　53250　
　　　　　　　　　　　　　51750　　3365 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　49000　　2350 　 +1170　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　23000　　 124 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　12 　　　+1　　　 7　


株探ニュース