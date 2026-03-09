日経225オプション5月限（9日日中） 5万8000円コール800円
9日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は97枚だった。コールの合計出来高は64枚。コールの出来高トップは5万8000円の40枚（800円）だった。プットのの合計出来高は33枚。プットの出来高トップは5万1750円の16枚（3365円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -110 180 64000
1 355 61000
17 675 59250
40 800 58000
3 2400 53250
51750 3365 16
49000 2350 +1170 8
23000 124 2
10000 12 +1 7
