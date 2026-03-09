＜WBC＞大谷が韓国国歌や韓国選手のホームランに拍手＝韓国ネット称賛「スターの品格」

2026年3月8日、韓国メディア・エクスポーツニュースは、26年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日韓戦で日本代表の大谷翔平が見せたスポーツマンシップが話題になっていると報じた。

記事によると、韓国代表は7日、東京ドームで行われた1次ラウンド・プールC第2戦で日本と対戦し、6−8で敗れた。日韓戦としては15年以降、11連敗となった。

この試合で、結果とは別に大きな注目を集めたのが、大谷の振る舞いだった。試合前の国歌演奏で韓国国歌が流れると、大谷は真剣な表情で耳を傾け、演奏が終わると敬意を示すように拍手を送ったという。この場面は中継映像にも映し出され、韓国国内でも大きな話題になった。韓国のファンの間では「実力だけでなく人柄も完璧だ」と称賛の声が上がったという。

また試合中、韓国のキム・ヘソンが同点2ランホームランを放った際にも、大谷が拍手を送る様子が見られた。キム・ヘソンは米ロサンゼルス・ドジャースに所属しており、大谷のチームメートでもある。

一方、大谷はプレーでも圧倒的な存在感を示した。3回には飛距離124メートルの同点ソロホームランを放つなどマルチヒットを記録し、日本の逆転勝利に貢献した。記事は、韓国代表は試合に敗れたものの、「大谷が見せた実力と相手を尊重する姿勢が多くの韓国ファンに強い印象を残した」と伝えた。

これについて韓国のネットユーザーからは「大谷は本当にスターの品格がある」「実力も人格も世界トップクラスだ」「こういう姿を見ると応援したくなる」「韓国のホームランにも拍手するなんてすごい」「スポーツマンシップの模範だと思う」などの声が上がった。

また、「本当に野球を愛している選手なんだろう」「だから世界中のファンに愛される」「敵だけど尊敬せざるを得ない選手」「日本は嫌いでも大谷は好きという人が多い理由が分かる」「韓国の選手もこういう姿勢を見習ってほしい」などの声も見られた。（翻訳・編集/樋口）