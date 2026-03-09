42歳・磯山さやか、自然体の“自撮り”ショット披露に称賛の声続々「スッピンでこの破壊力」「天使の様な美しさ」「美肌 すごすぎる」
俳優でタレントの磯山さやか（42）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。ナチュラルな美しさが輝く自撮りショットを披露した。
【写真】「スッピンでこの破壊力」自然体な“自撮り”ショットを披露した磯山さやか
磯山は、平野ノラ（47）の紹介で以前から興味のあったというトレーニングに通い始めたことを報告。
そして、「みなさん、安心してください。笑 私、痩せたいわけではないんです。今の私のカラダに納得しています。ただ、不調はやはりあるし、これからの事も考え、さらに自分のカラダを最強にハッピーに愛してあげたいと思ってるだけなんです！幾つになっても挑戦できるのはありがたい。ここからは私の努力次第。どうなっていくのか、、楽しみながら見守ってくださいね!!」とファンに伝え、トレーニング前後に撮ったとみられる自撮りショットや、「自分のコリのせいで痛すぎて絶叫しているところです笑」とトレーニング中の写真を公開した。
この投稿にファンからは「さやかちゃんスッピンでも可愛い 益々好きになりました」「スッピンでこの破壊力よ」「天使の様な美しさ」「この写真まじでめちゃくちゃ可愛い」「この至近距離に耐えられる美肌 すごすぎる！」「ナチュラルで素敵です」「すっぴんも綺麗だしトレーニングに励む姿も美しいなぁ」など、称賛の声が多数寄せられている。
