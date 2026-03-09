74歳・岩城滉一、カスタム施した“愛車”を初公開 思い出深い1台に反響「かっこよすぎる」「ひと味違った渋いカスタム」「そこまでイジるってすごい」

74歳・岩城滉一、カスタム施した“愛車”を初公開 思い出深い1台に反響「かっこよすぎる」「ひと味違った渋いカスタム」「そこまでイジるってすごい」