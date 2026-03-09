◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本―チェコ（2026年3月10日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で1次ラウンドC組1位突破を決めた日本代表「侍ジャパン」は9日、一部選手が練習を行った。井端弘和監督（50）が練習後に取材に応じ、ここまで出場機会が少なかった選手の起用の可能性を示唆した。

「勝利目指してやるだけですけど。そんなに打席も立ってない選手もいると思うし、まだ投げてないピッチャーもいるんで。しっかりといい打席を、送ってもらえればいいかなと思っています」

先発は今大会初登板となる中日の高橋宏斗が務めることを明言。野手陣も、大会の雰囲気に慣れさせる意味でも、これまで出番が少なかった選手の起用がありそうだ。

侍ジャパンは6日の初戦・台湾戦で大谷翔平の満塁弾など打線が爆発し、13―0で7回コールド勝ち。7日韓国戦を8―6、8日オーストラリア戦を4―3で競り勝ち、グループ1位で準々決勝進出を決めた。この日は多くの選手を休養日とした指揮官は「「僕というか、選手が3連戦したというので、かなり疲労が溜まっているというので、いい休養にしてほしい」とねぎらった。