発電大手ＪＥＲＡとプロ野球セントラル・リーグ６球団は９日、エネルギーの脱炭素化など環境負荷の低減を啓発する「灯（とも）セ、みんなで。」プロジェクトを始めると発表した。

期間は２０２８年までの３年間。ＪＥＲＡは２０年からセ・リーグ公式戦のタイトルパートナーを務めており、今後は６球団と「持続可能なより良い社会の実現」に向けた共創パートナーシップを進める。

企業とプロ野球チームが社会変革という価値を創出するための新たなスポーツ協賛の取り組みで、照明に必要な電力を太陽光発電で賄う「脱炭素ナイター」などを開催する。

福島県いわき市のＪＥＲＡの太陽光発電所を活用し、２６年は６球団が１試合ずつ主催試合で脱炭素ナイターを行う。２７年以降は開催数を増やす予定。率先して啓発を行う「アンバサダー」を選手から任命する。

東京都内で記者会見したＪＥＲＡの奥田久栄社長は「脱炭素は社会の意識改革がなければ実現できない」と述べ、ファンを通じた啓発の意義を訴えた。会見には６球団の監督も同席し、巨人の阿部慎之助監督は「深刻化する環境問題にファンの皆さんと一緒に取り組んでいきたい」と話した。