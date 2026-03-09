◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)

野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督が、10日のチェコ戦へ向けて語りました。

ここまで3連勝でプールC首位通過を決めた日本。10日には1次ラウンド最終戦となるチェコとの戦いを残しています。チェコはここまで3連敗ですでに1次ラウンド敗退が決まっています。

井端監督は8日の試合後会見で今後の予定に言及。「ずっとここまで3連戦を戦ってきてそのまえも(強化試合が)あって、なかなか休養がなかった。明日(9日)は休養に充ててリフレッシュしていただいて、またあさって(10日)に元気な姿を」と、選手たちに休息を与えると話しました。

「向こうに行ってからもまずは体調が一番だと思うので、そこ(休養)に努めたい」と考えを明かし、アメリカで行われる準々決勝以降の戦いを見据えました。

10日に行われるチェコ戦へ、出場選手など現時点で決まっていることを問われると「まだこれから考えようと思う」と返答。

「(試合に)出ていない選手やあまり打席に立てていない選手がいるので、そういったこともふまえてこれからコーチと考える」と、控え選手の起用を示唆しました。