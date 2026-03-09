グラビア界の「WBC」も開幕だ〜。青年漫画雑誌「ヤングガンガン」（スクウェア・エニックス）の誌面企画「White Boin Cup」。頭文字をとって「WBC」。同誌の公式Xでは「最強のボインは誰だ!? 大人気の企画が再び開幕」とつづり、小日向優花Fromごちゃっと！、新田妃奈、佐々木美乃里、桃里れあ、河内裕里、グラビアアイドル5人の“出場”を発表した。

18日消印有効のアンケート投票結果で“優勝”すれば、豪華な南国で撮影するソログラビア掲載を獲得出来る。

“最強ボイン”は誰の手に。

それぞれ、自身のSNSで白を基調としたランジェリー姿や水着姿を投稿し、意気込みをつづった。

小日向は「みんなが協力してくれると、次のお仕事や掲載のチャンスに繋がるので、ぜひ応援よろしくお願いします」と記した。

新田は「必ず優勝したいです！力を貸してください」とランジェリーショットを公開した。

佐々木もビキニ水着ショットとともに「優勝目指してるので、本誌をご購入いただき付属ハガキでの投票お願い致します!!」と呼びかけた。

桃里も布面積が極めて少ないランジェリー姿をアップして「最強ボインに選ばれたら二号連続撮り下ろしなのでアンケートハガキで応援よろしくお願いしますハート初掲載嬉しいのでまた次も呼んでもらいたい〜！」と願った。

河内は「白い衣装とっても可愛かったです 投票まだまだ続くので応援よろしくお願いいたします！！」と撮影動画を投稿した。