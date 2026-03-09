女優の松井愛莉が、3月7日、自身のInstagramを更新。イケメンJリーガーの弟とのツーショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

松井は《ベガルタ仙台 いもくり佐太郎マッチデー 始球式参加させて頂きました 勝利！5連勝！！ 嬉しいですね！ そしてユニフォームまで作って頂きました！！幸せだ》とつづり、J2リーグのベガルタ仙台のユニフォーム姿で花束贈呈用の花束を抱える自身のショット、背番号12と自身の名前AIRIが入ったユニフォームなどの写真を公開。

さらに《久しぶりに生の試合観戦は楽しかったなぁ れんじも頑張ってました！ 次も勝てますように…! 応援するぞーー》と続け、弟で仙台に所属するJリーガー松井蓮之（れんじ）選手とのツーショットも披露した。

スポーツ紙記者が言う。

「この日はホームのユアテックスタジアム仙台で、J2J3百年構想リーグのEAST-Aグループ首位のベガルタ仙台が、2位の湘南ベルマーレと対戦。1−1のPK戦（4−2）で勝利し、首位をキープしました。

松井蓮之選手はスターティングメンバ−として85分で交代するまで出場しました。会場では松井姉弟の出身地である福島県の銘菓『いもくり佐太郎』（さつまいもと栗のスイートポテト）などが販売されました」

コメント欄にはファンから

《2人並んで撮ってる写真初めて見たかも！》

《生で松井姉弟が見れて最高です〜お姉さん可愛すぎ》

《目元そっくり》

など、よろこびの声が寄せられている。

松井は、2009年にティーン向けファッション誌『ニコラ』のモデルオーディションでグランプリを受賞し、専属モデルとして13歳でデビューした。翌年、アイドルグループ『さくら学院』のメンバーとなり、12月にメジャーデビュー。

2012年のグループ卒業翌年には、結婚情報誌『ゼクシィ』のオーディションでグランプリを獲得、6代目CMガールも務めた。同年8月にドラマ『山田くんと7人の魔女』（フジテレビ系）で女優デビュー。2025年に主演したドラマ『子宮恋愛』での演技が話題を呼んだ。

そして、同年9月に電撃婚を発表したのだが、そのお相手が話題になった。

ファッション誌記者が言う。

「松井さんは、2025年9月6日、自身のInstagramでモデルのKOHEIさんとの結婚を電撃発表しました。

KOHEIさんは、日本国内での知名度は高くないのですが、じつは世界的なファッションモデルです。宮城県出身の28歳で、本名は高畠晃平さん。188cmと超高身長。小学生時代はオーストリアのウィーンで育っており、英語に堪能ということで世界で活躍しています。

ランウェイモデルとしては世界トップクラスですね。ルイ・ヴィトンやプラダ、バレンシアガなどラグジュアリーブランドのショーに出演。年間で83ものショーに出演し、ショー出演ランキングで世界1位になった経験もあるといいます。2022年からは俳優活動も開始しています」

弟とのツーショットに続き、将来、夫婦での共演も実現するかも？