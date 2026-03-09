韓国代表のユ・ジヒョン監督（柳志荽＝５４）が９日のオーストラリア戦（東京ドーム）を前に会見に出席。キム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）が８日の台湾戦（同）で盗塁した際に左手の指を負傷し、この日の試合はスタメンから外れることを発表した。

キム・ヘソンは前夜の試合、１点ビハインドで迎えた１０回裏の攻撃、二死一塁と絶体絶命のなか、ヘッドスライディングで二盗に成功。一打同点の状況をつくった。だがこの日、２安打１本塁打３打点の主砲金倒永（キム・ドヨン）が右邪飛に倒れゲームセットとなった。

ユ監督は「金慧成は昨日の延長１０回の時、スライディングで左の指に若干のショックがあった。（手が）ベースに当たった時に違和感を感じたようだ。それを考慮しながら、今日はスタメンから外した」と説明。

その後に会見に出席したキム・ドヨンは「（キム・ヘソンは）二塁に盗塁する中でそういうことになった。それなのに自分が本塁に返すことができなくて、悔しさでいっぱいです。まだ（ステージ突破の）結果は出てないが、ヘソンも同じように『マイアミ行き』という目標をずっと持っていますので、寧ろ今回の試合を準備するうえで、闘志がより上がってきたと、燃えている状況と言えます」と悔しさをにじませながら発奮を誓った。