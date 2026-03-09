Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで｢Amazon新生活セール｣を開催中。

現在、最大25WのQi2ワイヤレス充電と独自冷却システムによって、冷やすことで高速充電を維持できるAnker（アンカー）の「Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand) ホワイト Qi2 25W対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 iPhone 17シリーズ iPhone Air 対応 MagSafe対応 19,990円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Qi2最大25W＋独自冷却システムで「冷やして高速」ワイヤレス充電を実現！ Ankerの3-in-1充電ステーションが20％オフの2万円切り

最大25WのQi2ワイヤレス充電と独自冷却システムを組み合わせたAnker（アンカー）の充電ステーション「Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand）」が、現在、Amazonで20％オフで1万円台に！

Qi2 25W認証を取得した最大25Wのマグネット式ワイヤレス充電を備えた同機。iPhone 17 Proを約22分で50％まで充電できます。

Anker独自の自動冷却機能「AirCool」を搭載、充電パッド内部には冷却ファンとペルチェ素子を組み合わせた冷却構造を採用しており、充電時の発熱を抑制。発熱による充電速度の低下を抑えながら安定した最大25W出力を維持可能になっています。

また、温度管理機能としてActiveShield 5.0も搭載しており、1秒あたり約120回の温度チェックを行い安全性を高めています。

3台同時充電とタッチディスプレイ搭載。デスクの充電環境を大幅にアップデート！

スマートフォン・Apple Watch・ワイヤレスイヤホンの3台を同時充電できる3-in-1充電ステーションのため、複数の充電器を使う必要がなくなり、デスク周りをすっきり整理できるのも大きなメリット。

スタンド部は360°回転と約70°の角度調整が可能で、動画視聴やビデオ通話にも便利です。

充電状況をリアルタイムで確認できるほか、本体設定やモニタリング操作も可能になるタッチディスプレイも搭載。スクリーンセーバーとして時計表示も利用でき、デスクの司令塔として機能してくれますよ。

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand) ホワイト Qi2 25W対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 iPhone 17シリーズ iPhone Air 対応 MagSafe対応 19,990円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年3月9日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢Amazon新生活先行セール｣