¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢½÷»Ò¤Ç½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿²¬ËüÍ¤»Ò¡Ê£±£¶¡áÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹ñÆâ³°¤ÇµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¿ÅçÅÄËã±û¡Ê£±£·¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ç¡¢¹ç·×£²£°£¸¡¦£¹£±ÅÀ¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î£´Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅçÅÄ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¬¤À¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤ÇÅçÅÄ¤ËÆùÇö¤¹¤ë£²°Ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ç·×£±£¹£·¡¦£±£·ÅÀ¤ÇÁí¹ç£³°Ì¤È¤Ê¤êÆ²¡¹É½¾´Âæ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬¤ÏÎ®Îï¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤äÆÈÆÃ¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤ÇÉ¾È½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ÀÁÆºï¤ê¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬Ä¶°ìµéÉÊ¤Î°ïºà¤È¤·¤Æ³¤³°¤òÃæ¿´¤ËÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥½¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö²¬¤Ï¡¢Áª¼ê¸¢¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ëÅçÅÄ¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¡×¤Èº£²ó¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃøÌ¾¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥¦¥©¥ó»á¤â¼«¿È¤Î£Ø¤Ç²¬¤Î£Ó£Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£¸«»ö¤Ê³ê¤ê¤Ç¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¸«¤¿¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¤³ê¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¥ë¥Ã¥Ä¤ÏÎÉ¤¤¡£¥ë¥Ã¥Ä¤È¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Î´Ö¤Î¥¨¥Ã¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥ß¥é¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤«¤Ä¤ÆÀäÂÐÅª¤Ê½÷²¦¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È½Å¤Í¤ëÀ¼¤â¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢£´Ï¢ÇÆ¤ÎÅçÅÄ¤µ¤ó¤Îµ»ö¤ÎÎ®¤ì¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¤³¤Î¿Í¡£°ì½Ö¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡¡¼Ì¿¿¤«¤é¤Ç¤âÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤Í¤§¡£³Ú¤·¤ß¡×¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤Ë¤¿¤È¤¨¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡²ó¤Î£²£°£³£°Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤Ï¡¢£²£°ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë²¬¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤¬£²£°ºÐ¤ÇÂ×´§¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²¬¤¬¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£