「夫に間違いありません」一家をかき乱す“波乱の同級生”演じる二井景彪って？ トラジャ中村海人と交わした会話で「不思議と緊張が和らいで」【注目の人物】
【モデルプレス＝2026/03/09】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく【注目の人物】シリーズ。今回は、カンテレ・フジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」（毎週月曜よる10時〜）に出演中の俳優・二井景彪（にい・かげとら／15）にフィーチャーする。
本作の主人公・朝比聖子（松下奈緒）のもとから、ある日突然、夫の一樹（安田顕）が姿を消した。2人の子どもと義母の面倒を見ながら“あさひおでん”を切り盛りし、行方不明になった夫を探す聖子だったが、1ヶ月後、警察に呼ばれて告げられたのは「夫が川で事故死した」という事実。しかし、その1年後、亡くなったはずの夫が目の前に現れ、物語が展開される。
二井は、主人公の息子に嫌がらせをし、一家をかき乱す同級生・藤木快斗役を演じ、存在感を放っている。2025年6月に活動を開始。特技は4歳から続けている硬式テニスで、幼い頃から競技経験を重ねてきた。2024年度山口県中学校選手権大会ダブルスで優勝を果たし、山口県代表に選出された実績がある。
− 「夫に間違いありません」に出演が決まったときの率直なお気持ちと、そのときの心境を教えてください。
二井：聞いた時は驚きと不安がすごく強かったです。今までドラマに出させて頂いたことはありましたが、こんなに出番がある役は初めてだったので、僕にちゃんとできるのかとても不安でした。
− 台本を読んで作品やご自身の役に対してどのような印象をもたれましたか？
二井：めちゃくちゃ嫌な奴だなと思いましたね笑
− 藤木快斗という役を演じる中で、難しいと感じたことや意識していたことはありますか？また、演じながら「自分と似ている」と感じた部分や共感したポイントがあれば教えてください。
二井：常に栄大（山崎真斗／※「崎」は正式には「たつさき」）の上に立って圧をかけつづける事が難しかったです。監督さんにも圧をかけ続けろと言われていたのでそこを意識しながらやっていました。僕はテニスを幼い頃からしているのですが、大きな大会に繋がる試合で、あと一勝すれば大会に出られるという場面で負けた時、対戦相手がいなければ自分が次に行けたのに…と思った事がありました。その「あいつがいなければ…」という嫉妬の気持ちは栄大に抱く気持ちと似ていると思ったので、記憶から引っ張り出して演じました。
− 主演の松下奈緒さんや桜井ユキさん、宮沢氷魚さんをはじめ、多くの作品で活躍されている俳優陣が揃う現場だったかと思いますが、共演者の方々の姿を見て刺激を受けたことや学んだことはありますか？また、撮影現場で印象に残っているエピソードなどがあれば教えてください。
二井：撮影現場で松下さんと山崎くんが喋っているシーンを拝見したのですが、そのやり取りが本当の親子に見えて。仲が良い2人だけれど、でも聖子さんには隠したい気持ちもあり、栄大にもそれを疑いながらも見て見ぬ振りをする…というお2人の演技に凄く見惚れてしまうというか、尊敬しました。クランクインの日、とても緊張していたタイミングで中村海人さんと初めてお会いしたのですが、その時「藤木快斗役の二井景彪です」と挨拶したら「あー君がか！！お前息子虐めんなよ〜！笑」と凄く親しく接してくださり、会話はそのくらいしか無かったのですが不思議と緊張が和らいで、それから楽しく撮影に臨めました。今でも感謝していていつかまたお会いする機会があれば是非お礼を言いたいです。
− 今回が初のインタビュー取材ということで、初めて二井さんを知るというモデルプレスの読者に向けてメッセージをお願いします！
二井：まだこの世界に入って日は浅いですが、これから皆さんに名前を覚えてもらえるよう努力していきますので、応援よろしくお願いします！！
Q1.デビューのきっかけは？
二井：母が元々この世界に興味があって、一昨年の12月頃にあったアミューズのボーイズオーディションに応募させてくれ！と懇願されたので、一回だけだよと応募したのがきっかけです。
Q2.好きな食べ物／嫌いな食べ物
二井：好きな食べ物はトマトです！嫌いなのはピーマンやゴーヤです。
Q3.好きなタイプ
二井：趣味が合う方と笑顔が素敵な方です！笑
Q4.座右の銘
二井：千里の道も一歩からです。テニスの試合でもいきなり勝てるわけじゃなく日々の練習の積み重ねが結果に繋がると言う事を僕はずっと経験してきたのでこの言葉が僕の中で大切にしている言葉です。
Q5.これだけは他の人に負けない！
二井：コミュ力凄いねと友達に言われるのでコミュ力です！男子とはすぐ仲良くなれるのですが、女子とはあまり話せないので、男子とのコミュ力だけは負けません！
Q6.自分にキャッチコピーをつけるとしたら？その理由は？
二井：天真爛漫ですかね。学校では自分でも自覚する程うるさく明るいので友達に天真爛漫だねと言われた事があります笑
Q7.スタイルキープのためにやっていること
二井：運動ですかね。小さい頃からずっとテニスをしているので、スタイルキープや健康維持を気にしないですんでいます。
Q8.最近ハマっていることは？
二井：友達と通話しながらゲームをする事です。でも最近はしゃぎ過ぎて怒られてしまったので控えるようにしています…
Q9.最近した初体験
二井：この前学校の親友と初めて新幹線に乗って県外の旅行に行った事です！お揃いの服を買ったり一緒にご飯を食べに行ったり凄く楽しかったです。
Q10.今、一番会いたい人
二井：Hey! Say! JUMPの皆さんに会ってみたいです！めちゃくちゃ好きなのですが、ライブには行ったことがなくて……いつか行ってみたいです！
Q11.今、最も情熱を注いでいること
二井：やっぱり俳優のお仕事です。この仕事をはじめる前は、将来はテニスの事をしたいと考えていたのですが、はじめてからは、いつかはいろんな人に名前を覚えてもらえるような俳優になりたいという夢が出来たので、全力で取り組んでいます！
Q12.今、悩んでいること
二井：今年こそは学校の誰かからバレンタインを貰えないかととても悩んでいます。
Q13.悲しみを乗り越えた方法
二井：先ほど藤木快斗との共通点でも話したのですが、テニスで大事な大会に繋がる試合の後一勝という所で負けた事がとても悲しかったです。そういう場合僕は、泣くだけ泣いてスッキリしたら壁打ちに行ってひたすらにボールを壁に打ちつけてました。簡単に切り替えられるわけではないのですが、壁打ちでスッキリしたら、自分の中で反省点を見つけながらレッスンでダメだった部分をひたすらに練習して次に繋げていました。
Q14.今の夢
二井：仮面ライダー俳優に憧れます！小さい頃からずっと仮面ライダーが好きでいつか出演できたら嬉しいです！
Q15.夢を叶える秘訣
二井：僕はまだ夢を叶えてはいませんが、叶えるためには、自分の座右の銘のように、一度に大きな事を成し遂げようとせず地道に一歩一歩夢に向かって進んでいく事が大切だと思います。途中で夢が変わったりするかもしれませんが、それまでやってきた事は絶対無駄にはならないと思うので、まずは地道に進んでみる事が大切だと自分にも言い聞かせています。
2010年10月29日生まれ、山口県出身。アミューズボーイズオーディション「NO MORE FILTER」への応募をきっかけに、2025年6月より活動開始。ドラマ「シナントロープ」（TX）、「君としたキスはいつまでも」（ABC）などに出演。現在放送中の「夫に間違いありません」（KTV）では主人公の息子に嫌がらせをし、一家をかき乱す同級生・藤木快斗役を演じている。特技は、4歳から始めた硬式テニスで、県大会優勝の実績を持つ。
◆二井景彪プロフィール
