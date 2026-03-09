秋野暢子、朝食メニュー公開に反響「栄養バッチリ」「健康的で彩り豊か」
【モデルプレス＝2026/03/09】女優の秋野暢子が3月9日、自身のInstagramを更新。いちごなどを添えた朝食メニューを公開し、注目を集めている。
【写真】69歳ベテラン女優「健康的で彩り豊か」いちご・トーストなど並んだリアルな朝食
秋野は朝の挨拶とともに「綺麗ないちごでしょ」とつづり、朝食の写真を投稿。トーストやいちご、バナナ、ドリンクなどが並んだ健康的で彩りの良い食卓の様子を披露している。
また「きよちゃんの無敵が印刷されたボトル」と続けて、タレントで書家の矢野きよ実が書いた「無敵」の文字が印刷されたボトルや書作品も紹介している。
この投稿には「美味しそう」「朝から元気になれそう」「いちごが綺麗」「素敵な朝食」「栄養バッチリ」「健康的で彩り豊か」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
