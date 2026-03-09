えなこ「ポケモンZA」カナリィコスプレで美ボディ際立つ「再現度高すぎ」「キャラへのリスペクトを感じる」の声
【モデルプレス＝2026/03/09】コスプレイヤーのえなこが3月8日、自身のInstagramを更新。ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A」に登場するキャラクター、カナリィのコスプレをした姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳人気コスプレイヤー「再現度高すぎ」小麦肌ボディ際立つカナリィコスプレ姿
えなこは「ポケモンZA ／ カナリィ」とつづり、写真を投稿。水色と金色のツートンカラーのツインテール、黄色と黒のマスク、黄色いへそ出しトップス、前開きパーカーという、カナリィをコピーした姿を披露した。デコルテや引き締まった美しいウエストなど、美しいボディラインが際立っている。
この投稿に「素晴らしい」「超可愛い」「再現度高すぎ」「表情の作り込みがすごい」「キャラへのリスペクトを感じる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆えなこ、ポケモンコスプレで際立つ美ボディ
◆えなこの投稿に反響
