えなこ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/09】コスプレイヤーのえなこが3月8日、自身のInstagramを更新。ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A」に登場するキャラクター、カナリィのコスプレをした姿を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】32歳人気コスプレイヤー「再現度高すぎ」小麦肌ボディ際立つカナリィコスプレ姿

◆えなこ、ポケモンコスプレで際立つ美ボディ


えなこは「ポケモンZA ／ カナリィ」とつづり、写真を投稿。水色と金色のツートンカラーのツインテール、黄色と黒のマスク、黄色いへそ出しトップス、前開きパーカーという、カナリィをコピーした姿を披露した。デコルテや引き締まった美しいウエストなど、美しいボディラインが際立っている。

◆えなこの投稿に反響


この投稿に「素晴らしい」「超可愛い」「再現度高すぎ」「表情の作り込みがすごい」「キャラへのリスペクトを感じる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】